O Benfica foi a Vila Nova de Gaia vencer o Carvalhos, por 5-3, em jogo da oitava jornada do campeonato nacional de hóquei em patins.

Diogo Rafael, Carlos Nicolía (2x), Lucas Ordóñez e Gonçalo Pinto marcaram para os encarnados, Rúben Sousa, Albano Martinazzo e Xavier Pinho fizeram os golos do conjunto da casa.

Nos outros jogos do dia, o Sp. Tomar e o HC Braga empataram (4-4), ao passo que o Famalicense goleou em casa do Riba d’Ave por 6-0.

Com este resultado, o Benfica assume, à condição, a liderança do campeonato, com mais um jogo do que o Sporting. O Carvalhos é último.