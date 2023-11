«Já disse que sabia que Gyökers estava a ser disputado por outros clubes. Tendo em conta que o Benfica era um deles, dá-lhe especial gozo ver que tem mais rendimento do que todos os avançados do Benfica e pelo Sporting ter conseguido o jogador?»

A pergunta foi colocada a Ruben Amorim na antevisão ao dérbi deste domingo com o Benfica e Amorim respondeu da seguinte forma: «Não. Não me dá gozo nenhum e não ligo a isso. Depois, parece que nós o conseguimos porque o Benfica não o quis, o que transmite, quanto a mim, uma ideia errada», introduziu.

O treinador do Sporting fez depois uma partilha curiosa. «Se imaginassem os jogadores que vi no scouting e que eu pensei 'se calhar, não é bem isto' e depois o que eles dão, eu ficaria bastante envergonhado e vocês pensariam que eu não percebia nada do assunto. Isso pode acontecer. Não digo que aconteceu com o Gyökeres, mas estou só a dar um exemplo. Não acertamos sempre e não vemos sempre o que está às vezes à frente dos olhos dos outros. São coisas normais do futebol e que acontecem em todos os clubes. Não me dá gozo nenhum especial. Fico é feliz pelo Gyökeres estar no Sporting e confirmar o que pensávamos dele: temos falhado em alguns, mas temos acertado em muitos e isso é o mais importante», concluiu.