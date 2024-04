O Benfica B marcou passo, na tarde desta segunda-feira, no encerramento da 27.ª jornada da II Liga, ante o Académico de Viseu (1-1). Numa partida em que os golos apenas surgiram no segundo tempo, Gianluca Prestianni foi responsável pela vantagem dos anfitriões.

Ao minuto 49, o jovem argentino, de 18 anos, aproveitou um penálti para assinar o primeiro golo pelo Benfica.

Na resposta, aos 57m, Arthur Chaves repôs a igualdade. Na sequência de uma bola parada, o central brasileiro deixou-se ficar na frente e, beneficiando de um ligeiro desvio de André Almeida, assinou o segundo golo na II Liga.

Até final, Nelson Veríssimo ainda trocou Prestianni, Pedro Santos, Henrique Pereira e Nuno Félix, por João Rêgo, Gerson Sousa, Hugo Félix e Rafael Luís, mas sem ameaçar o imponente e sereno Domen Gril.

Aos 90m, o guardião esloveno voou para travar o cabeceamento certeiro de Hugo Félix, que surgiu ao segundo poste após cruzamento pela direita.

O empate mantém o Benfica B no 10.º lugar, em igualdade com o FC Porto B (11.º). Em todo o caso, a linha de água está a 17 pontos. Segue-se a visita à Oliveirense, no domingo.

Quanto ao Académico de Viseu, a turma de Jorge Simão encaixou o quarto empate consecutivo e o quinto jogo sem vencer. Por isso, os «Viriatos» são nonos, com 38 pontos, em igualdade pontual com o Mafra. Na próxima ronda, os viseenses recebem a equipa B do FC Porto, na segunda-feira.

Mafra amplia série negativa do Torreense

Ligeiramente acima no mapa, o Mafra triunfou na receção ao Torreense, por 2-1. Depois de um primeiro tempo «morno», despido de oportunidades, a etapa complementar apresentou um conjunto forasteiro apostado em vencer em solo vizinho. Todavia, os anfitriões inauguraram o marcador aos 52m, por Diogo Almeida.

O ponta de lança, de 23 anos, anotou o quinto golo na II Liga, superando os registos conseguidos no Mafra, Benfica B, Sp. Covilhã e Paços de Ferreira.

Contendo a pressão e delineando contra-ataques, a turma de Silas ampliou a vantagem aos 84m, beneficiando do autogolo do central Elimbi.

A resposta do conjunto de Torres Vedras apenas se efetivou aos 87m, por David Costa. Na estreia pela equipa principal do Torreense, o médio, de 20 anos, justificou a aposta de Tulipa.

O quarto desaire consecutivo força o Torreense ao sétimo lugar, vendo o Paços de Ferreira e o Tondela a estacionarem nas posições acima. Segue-se a receção ao Marítimo (4.º), no domingo, numa fase em que o Torrense anota 39 pontos.

Quanto ao Mafra, a vitória permite a subida ao oitavo lugar, com 38 pontos, em igualdade com o Académico de Viseu. No próximo domingo há visita ao «lanterna vermelha» Länk Vilaverdense.