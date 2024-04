A Roma não foi além do nulo, na tarde desta segunda-feira, na visita ao Lecce. No encontro da 30.ª ronda da Serie A, os comandados de De Rossi surgiram apáticos e desinspirados, pelo que foram controlados no reduto do 13.º classificado.

Num «onze» sem Dybala, Aouar e El Shaarawy – nem Patrício – De Rossi voltou a eleger Svilar para a baliza. E foi na primeira linha que o timoneiro dos «giallorossi» viu os anfitriões dominarem as incidências do encontro, na procura de ampliar o balão de oxigénio para a linha de água. Rematando à mínima oportunidade, o Lecce visou a baliza de Svilar em 25 ocasiões, obrigando o guardião sérvio – ex-Benfica – a brilhar por seis vezes.

Claramente na «mó de baixo», a Roma apenas criou perigo em três lances.

A entrada de Aouar e El Shaarawy na última meia-hora, e de Dybala nos derradeiros minutos, não mudou o rumo da partida, pelo que o nulo prevaleceu.

Terá a agradecer à sorte providenciada pela barra, uma vez que Oudin, do meio da rua, acertou no «travessão», aos 90+4m. Svilar voou, mas nada podia fazer.

Assim, a Roma permanece como quinta, com 52 pontos, e vê a zona «Champions» a cinco pontos. Segue-se a receção à Lazio (7.ª), este sábado.

Por sua vez, o Lecce permanece no 13.º lugar, tendo a lamentar a ineficácia e o não aproveitamento das derrotas e empates de rivais diretos na corrida pela manutenção. Numa fase em que a linha de água continua a quatro pontos, o Lecce tem, agora, em vista a visita ao AC Milan, no sábado.