O dia das mentiras é capitalizado por alguns clubes para desafiar a atenção dos adeptos e seguidores. Neste primeiro dia de abril, o Tondela divulgou o «equipamento alternativo, de edição limitada». Com tons rebuscados, distribuídos por quadrados, há até adeptos que aprovam o padrão.

Entretanto, a norte, e também na II Liga, o Paços de Ferreira espreita já a visita ao líder Santa Clara.

«Oferecemos uma viagem aos Açores, (…) a sortear entre aqueles que sigam a nossa página e partilhem esta publicação, se tivermos mais de 500 partilhas. Acreditar ou não, é convosco», atirou a comunicação dos «castores». Resta esperar pelo final da semana, uma vez que a partida está agendada para as 14h de domingo.

Neste dia das mentiras oferecemos uma viagem aos Açores para ver o S. Clara x Paços, a sortear entre aqueles que sigam a nossa página e façam RT deste tweet, se tivermos mais de 500 RT.

Acreditar ou não, é convosco.#DefendeOAmarelo #CDSCFCPF pic.twitter.com/Tsju7nkAgo — FC Paços de Ferreira (@fcpf) April 1, 2024

Em Leça, o mítico emblema que milita no futebol distrital – é líder isolado na Série 1 da Divisão de Elite da Associação de Futebol do Porto – anunciou esta segunda-feira o regresso de Constantino Jardim, outrora avançado. Com formação no Salgueiros, Jardim representou o Leça de 1993 a 1998, e de 2001 a 2004.

Também conhecido como Tino Bala, este veterano, de 56 anos, parece em forma para vestir o dorsal 67.

No universo do basquetebol, a brincadeira não correu tão bem. Esta manhã, a Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) anunciou o cancelamento da Festa do Basquetebol, torneio tradicional que reúne todas as associações do país, durante uma semana, em Albufeira.

Sem se aperceberem da data em causa, alguns pais cancelaram estadias em hotéis ou viagens, pelo que a discórdia se instalou nas redes sociais.

«Feliz Dia das Mentiras! Albufeira continua de braços abertos para vos receber», escreveu, uma hora mais tarde, a FPB.

Ultrapassadas estas «brincadeiras», lembre-se que os factos e a verdade não são negociáveis. Por isso, em caso de dúvida no quotidiano, nada como verificar a informação que ouve, vê e lê. No âmbito desportivo, o Maisfutebol é o lugar indicado para o fazer. Sempre à distância de um clique.