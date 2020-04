Odysseas Vlachodimos revelou que é guarda-redes por causa do seu irmão.

«Ele queria rematar, eu era mais novo e tinha de ir à baliza. Acabei por gostar», afirmou o guarda-redes do Benfica, numa vídeo-chamada com um jovem fã partilhada nas redes sociais do Benfica.

O guarda-redes destacou ainda que as expetativas que tinha do Benfica foram superadas: «Ouvi que tudo era grande, o estádio, que os adeptos eram maravilhosos, mas quando cá cheguei vi que tudo ainda era maior. É um sonho entrar no estádio cheio. Temos uma excelente vista da baliza. É enorme. Espero voltar em breve a jogar na Luz.»

Vlachodimos ofereceu as suas luvas autografadas ao jovem adepto encarnado.