Morato tem estado em destaque neste início de época, ao assumir a titularidade no Benfica. Em entrevista ao «Blog de Rafael Reis», jornalista do UOL, o central revela alguma surpresa pelo tempo de jogo que tem tido.

«Não imaginava ter esta oportunidade em tão curto espaço de tempo. Mas, fazendo parte do grupo, já estamos preparados para quanto tivermos a oportunidade de jogar. A única forma de um jogador mais novo ganhar experiência é nestes jogos grandes", afirmou o jogador de 20 anos.

Morato abordou, também, a experiência de trabalhar com Jorge Jesus.

«Aconteceu tudo naturalmente (subida à equipa principal). Quando o Jesus chegou, eu ainda estava na equipa B. Mas chamava-me sempre para fazer os treinos. No dia a dia, aprendemos sempre algumas coisas com ele. Tem as duras (dá reprimendas), claro, mas, quando é para elogiar, ele elogia», completou o jovem jogador.