Marco van Ginkel, internacional holandês do PSV Eindhoven, recuperou recentemente de lesão e está disponível para o primeiro jogo com o Benfica, relativo ao play-off de acesso à fase de grupos. O antigo jogador do Chelsea deu conta da confiança do grupo, assumiu a sua admiração por Julian Weigl e chamou a atenção para os laterais do Benfica.

Van Ginkel recuperou recentemente de lesão, mas voltou a ficar de fora das opções, no último fim de semana. Segundo revela o próprio, foi apenas uma medida de precaução sugerida pelo departamento médico. «Jogámos em relva artificial, é um risco por causa das lesões. O departamento médico aconselhou-me a não jogar, mas já me sinto bem. Treinei neste fim de semana, estou pronto para amanhã», começou por esclarecer.

Van Ginkel está pronto, como toda a equipa, como fez questão de apontar. «Estamos muito confiantes, ganhámos todos os nossos jogos até agora. Foi difícil atingir esta fase da Liga dos Campeões, ganhámos ao Galatasaray e ao Midtjylland e agora temos mais dois jogos e estamos muito ansiosos por começar a jogar», acrescentou.

O PSV vem de uma série de seis vitórias consecutivas e Van Ginkel deu conta de uma moral elevada para o jogo desta quarta-feira. «A equipa está a trabalhar bem, temos jogadores experientes, temos bons talentos, o ambiente está bom e a confiança está cá», prosseguiu.

O médio formado no Vitesse espera, acima de tudo, um grande jogo, entre duas equipas que gostam de atacar. «Acho que vai ser um bom jogo, nós gostamos de atacar, o Benfica também. O Benfica tem uma boa equipa, tem um sistema com muitos atacantes. Mas nós também podemos conseguir marcar um golo, mas temos de ter cuidado na defesa, como equipa. Nos últimos jogos temos estado organizados, vamos tentar tornar o jogo difícil para o Benfica e vamos tentar marcar um golo», destacou.

O PSV chega, portanto, a este jogo com a moral em alta, um bom momento para desafiar o Benfica. «Sim, estamos muito confiantes. Ganhamos os quatro primeiros jogos na Liga dos Campeões, temos mais uma fase para passar. Estamos em boa forma e com muita vontade para jogar com o Benfica», referiu ainda.

O PSV conta com Bruma na equipa e o avançado tem estado no centro das atenções, não só pelos golos que tem marcado, mas por ser de Lisboa e conhecer bem o próximo adversário. «Sim, falámos ele. Ele é de Lisboa, conhece bem a equipa e pode dar-nos algumas informações», confessou Van Ginkel.

Quanto ao Benfica? «Eles jogam com cinco atrás, mas os laterais são muito importantes, têm muita qualidade na frente. Como médio olho mais para os médios, gosto muito do Julian Weigl. Vai ser um jogo interessante. Temos de ter cuidado com os avançados e com os laterais, temos de estar de olho em todo o lado», comentou ainda o médio de 28 anos.