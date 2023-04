Andreas Schjelderup e Casper Tengstedt foram contratados pelo Benfica no último mercado de transferências, ambos provenientes da Noruega. Segundo Bo Andersson, ex-jogador que passou pelo Sp. Braga (1996) e atual diretor do Djurgarden, a aposta das águias no mercado escandinavo pode abrir oportunidades aos clubes dessa região.



«É verdade que reunimos vários dias com representantes do Benfica e assistimos a vários jogos dos sub-23 e dos sub-19. [As conversas] podem tratar-se principalmente de uma troca entre de conhecimento entre as academias do Djurgarden e do Benfica», começou por dizer, em entrevista ao «Fotboll Direkt».



«É óbvio que é uma enorme oportunidade. O Benfica é um dos maiores clubes da Europa com 260 mil sócios. Há muito a aprender e podemos inspirar-nos. Eles estão agora interessados no mercado escandinavo e depois do nosso sucesso na Europa, é mais fácil conhecer clubes como este. Mostrámos, por assim dizer, o que somos», acrescentou.



O ex-futebolista, de 54 anos, admitiu ainda que pretende estabelecer um intercâmbio com os encarnados.



«Voltámos para casa com influências e voltaremos a contactar o Benfica. Quero procurar formas de intercâmbio entre as nossas academias. Ainda não sabemos como o fazer, não é possível apenas copiar, mas a longo prazo podemos tornar o Djurgarden ainda melhor», assumiu.



O Djurgarden é o segundo classificado da Liga sueca e atingiu os oitavos de final da Liga Conferência nesta época.