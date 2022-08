Face à ausência de Nicolás Otamendi, castigado, João Mário capitaneou a equipa do Benfica na vitória sobre o Boavista por 3-0 no Estádio do Bessa.

O médio das águias bisou e foi a figura de um jogo no qual até começou por mostrar pontaria desafinada, falhando uma oportunidade flagrante a fechar a primeira parte.

Após o jogo, João Mário comentou o jogo na zona de entrevistas rápidas da Sport TV e depois, no Instagram, abordou o facto de ter sido pela primeira vez capitão do Benfica.

«Um orgulho ter usado a braçadeira de capitão pela primeira vez numa equipa e num grupo de homens com os quais me identifico bastante! Benfica, grande vitória, vamos por mais todos juntos», escreveu o jogador que se tem assumido como titular neste arranque de época no qual os encarnados somam sete vitórias em sete jogos, um máximo desde a época 1982/83.

Foram vários os jogadores do Benfica que reagiram à publicação do internacional português: entre eles, Otamendi, que ficou de fora, mas também Gonçalo Ramos, Gilberto, Morato, Diogo Gonçalves, Vlachodimos ou Florentino. Também Pizzi, que deixou as águias nesta época, não ficou indiferente: «Vamos capitão.»