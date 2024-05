Celebrou-se no domingo, 12 de maio, o Dia da Mãe em vários países do mundo – em Portugal foi no dia cinco, uma semana antes –, e, nesse sentido, o Manchester United quis homenagear as mães de alguns jogadores do plantel.

Nomeadamente, a conta portuguesa dos red devils. Até aqui, tudo normal.

A publicação incluiu algumas fotografias de jogadores com as mães, como Casemiro, Antony ou o português Bruno Fernandes.

O problema é que no caso do antigo médio do Sporting, a fotografia escolhida foi uma com Dolores Aveiro, a mãe de Cristiano Ronaldo.

Alguns utilizadores chamaram a atenção da situação, mas certo é que a publicação nunca foi apagada.