Na ausência de Otamendi por castigo, João Mário foi o capitão do Benfica. No final do encontro contra o Boavista, Roger Schmidt explicou o motivo pelo qual o internacional português é o sub-capitão dos encarnados.



«O João Mário é um jogador muito importante, é internacional e tem muita experiência. Desde o primeiro dia que mostrou uma enorme atitude e que tem muita qualidade. É um jogador que pode acrescentar liderança. O Nico [Otamendi] é o capitão e o João Mário é o sub-capitão. Hoje o Nico não estava e coube ao João Mário liderar e guiar o grupo. Fê-lo muito bem. É um jogador completo e fico feliz que tenha feito golos», esclareceu na sala de imprensa do Bessa.



João Mário acabou por ser a figura do encontro ao marcar dois dos três golos do triunfo encarnado no Bessa.