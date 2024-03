O médio do Benfica, João Neves, revelou que tem o médio espanhol Andrés Iniesta (ex-Barcelona, agora no Emirates Club) como ídolo e que o avançado sueco do Sporting, Viktor Gyökeres, é o jogador mais forte que enfrentou até agora na carreira.

Numa sessão de perguntas e respostas publicada na sexta-feira, para a Fútbol Emotion, uma loja de futebol, João Neves revelou ainda que o 87 é o seu número de camisola preferido, que o seu papel favorito em campo é segurar e controlar o jogo e que prefere utilizar bota sem meia e clássica.

O internacional português de 19 anos confessou ainda que o golo ou o momento mais importante da carreira foi o «primeiro golo no Estádio da Luz». Esse golo, um de três pela equipa principal, foi o que iniciou a reviravolta épica ante o Sporting na compensação, a 12 de novembro de 2023 (vitória por 2-1 para o campeonato).