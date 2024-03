Declarações do avançado sueco Viktor Gyökeres, na zona mista do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota por 5-2 ante Portugal, em jogo de preparação realizado em Guimarães:

[Análise ao jogo:] «Jogámos contra uma equipa muito boa e fizemo-lo da forma como queremos jogar daqui para a frente. É normal que não seja perfeito no primeiro jogo [ndr: com o novo selecionador, Jon Dahl Tomasson], mas ainda assim tentamos fazê-lo e funcionou muito bem em alguns momentos. Depois, claro, quando cometemos erros, Portugal feriu-nos e marcou alguns golos. Claro que foi difícil, mas também fizemos dois golos, o que é importante. Se conseguirmos defender melhor, acho que as coisas vão correr bem.»

[Se é especial jogar pela Suécia em Portugal:] «Foi divertido jogar aqui porque jogo aqui pelo Sporting. Foi especial para mim, divertido, embora tenha sido muito difícil. Mas deu para marcar um golo, que é sempre bom.»

[Se está surpreendido com a época que está a realizar:] «Não estou surpreendido com a minha época. Sinto-me muito bem e funcionamos muito bem em equipa no Sporting. Está tudo a ser muito bom.»

[Trocou de camisola com Rafael Leão:] «Acho que é um jogador incrível, admiro muito o que ele faz. Daí termos trocado de camisola, falado um pouco. Foi algo especial.»

[Perguntou-lhe algo sobre esta época do Sporting?:] «Sim, disse que eu estava muito bem. E eu acabei a dizer-lhe que ele também não faz mal as coisas [risos]. Foi só isso.»

[Expectativas para o final da época:] «O foco é continuarmos a fazer o que temos feito, mantermos a nossa posição no topo da liga e dar um passo de cada vez. Vamos jogo a jogo e queremos estar na final da Taça também.»

[Pensa ficar em Portugal muitos anos?:] «Eu não tenho nenhum stress sobre isso, mas é futebol e é sempre difícil saber o que vai acontecer e quando vai acontecer.»