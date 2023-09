O Benfica renovou contrato com o médio João Veloso até 2028.

«É um sentimento de orgulho, de muita alegria, um sinal de que o clube confia em mim e de que eu confio no clube para continuar a crescer. Quero continuar por mais anos e chegar ao patamar da equipa principal. Todos os jogadores sonham com a equipa A, jogar com o Manto Sagrado», disse o jogador de 18 anos aos meios de comunicação dos encarnados.

João Veloso começou a jogar no Centro de Formação e Treino (CFT) do Benfica em Faro e chegou em 2017/18 ao Seixal.

Esta temporada, soma sete jogos e dois golos, distribuídos pela Liga Revelação e pela Youth League.