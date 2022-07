Anunciado nesta quinta-feira como reforço do Benfica, João Victor vai jogar com o número 38. Em declarações aos canais próprios do clube encarnado, o defesa ex-Corinthians explicou essa escolha. «Estou preparado para ajudar o Benfica a voltar a ganhar títulos nacionais. O meu número da camisola 38 é para comemorar o 38.º título que o Benfica vai ganhar. Escolhi de propósito», disse.

O jogador brasileiro cumpriu o último jogo pela antiga equipa na terça-feira e saiu lesionado ainda no final da primeira parte. Nada de preocupante, garantiu. «Foi mais um susto. Vi as imagens e aquilo foi um bocadinho feio, mas logo logo estarei a 100 por cento para ajudar a equipa.»

João Victor explicou ainda o que o levou a escolher o Benfica. Foi a proposta do clube. Passou uma confiança para mim e uma abertura para que eu crescesse cada vez mais e foi isso que fez com que eu escolhesse o maior de Portugal. Senti uma energia muito boa. Falei com o Presidente Rui Costa e ele disse-me que o Estádio está quase sempre lotado. Só posso dar a vida pelo Clube e acho que vai ser uma sensação única. E o Luisão é um ídolo do Benfica. E conversei muito com o Lucas Veríssimo. Falou-me muitas coisas boas do clube. Conheço-o, joguei contra ele no Brasil, é um grande amigo e tenho a certeza de que poderemos fazer uma grande dupla», apontou, profetizando: «Tenho a certeza de que vou fazer muita história neste clube»

O jogador de 23 anos apresentou-se ainda aos benfiquistas, explicando no fundo o que pode acrescentar à equipa de Roger Schmidt. «As minhas principais características são a velocidade, tenho boa saída de bola para o ataque e bom jogo de cabeça. As outras características vou aprimorar para ficar melhor.»