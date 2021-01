O virologista Pedro Simas afirmou, esta sexta-feira, que o treinador Jorge Jesus já podia ter uma infeção respiratória provocada por um vírus ou bactéria, quando foi infetado pela covid-19, à qual testou positivo na quinta-feira.

«É possível que tenha sido uma coincidência, que já tivesse uma constipação provocada por um vírus ou bactéria. O mais provável é que tenha sido infetado com o SARS-CoV-2, depois disso», expressou, em declarações à Lusa, acrescentando que «é muito natural que isso possa acontecer a muita gente».

Pedro Simas sublinhou que, face à época do ano, vive-se «a fase crítica das infeções respiratórias», alertando ainda para o potencial pandémico do SARS-CoV-2 lhe permitir «começar a ser contagioso antes dos sinais clínicos, que em muitas pessoas nem chegam a aparecer». Por outro lado, o virologista apontou também a hipótese «menos provável» do resultado positivo do treinador, confirmado pelo Benfica na quinta-feira, ser «um falso positivo».

«Só há cerca de um por cento de probabilidade de ser um falso positivo, mas ela existe. Para haver certezas, o teste deve ser repetido passados um ou dois dias», frisou.

Em comunicado, o Benfica referiu que Jorge Jesus teve sete testes negativos à infeção pelo novo coronavírus nas últimas duas semanas, mas «exames complementares de diagnóstico efetuados durante o dia de ontem [ndr: quinta-feira] no Hospital da Luz indiciaram um comportamento típico de infeção originado pelo novo coronavírus».

Desde o início da época 2020/2021, o Benfica já teve 21 futebolistas infetados, dez deles nas últimas duas semanas, que motivaram mesmo o afastamento destes do jogo ante o Nacional, na passada segunda-feira, para a 15.ª jornada da I Liga, num jogo que terminou empatado a uma bola.