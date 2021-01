Jorge Jesus, treinador do Benfica, em declarações na sala de imprensa no final do empate (1-1) em casa com o Nacional:

«O nosso adversário achou que não adiando o jogo tinha mais possibilidades de pontuar aqui e nós sentimo-nos impotentes, perante tudo o que está a acontecer. Não é só não podermos trabalhar, é também todo o ambiente que estamos a viver.

Estava com algum receio deste jogo, por vários fatores, mas a equipa até entrou bem no jogo, e marcou dois golos, um que não contou, mas depois começou a perder muitas bolas fáceis, sobretudo pelos nossos avançados, e ficou insegura.

É uma equipa que está a ganhar, que tem de estar confiante no que está a fazer, mas há momentos no jogo em que fazemos coisas muito boas e outros em que nos perdemos, como por exemplo no golo do Nacional. Se o adversário tivesse jogado bem, se tivesse criado oportunidades, ok, tudo bem, mas não, só fez um remate à nossa baliza.

Temos de perceber que estar a ganhar por 1-0 nos favorece, não temos de entrar em stress. Toda a semana de trabalho foi estranha, mas isso não serve de desculpa. Fizemos o suficiente para ganhar e não ganhámos por culpa própria.

O Benfica entrou muito forte e com muitos jogadores em zona de finalização, com jogadas de qualidade, mas não continuámos no mesmo ritmo e não por alguma estratégia: não continuámos no mesmo ritmo porque perdíamos a bola constantemente, sobretudo as bolas que chegavam aos nossos avançados.

Ao intervalo disse ao Rafa e ao Darwin que tinham de aumentar a qualidade individual para a equipa melhorar, dei mais algum tempo aos dois na segunda parte, mas não vi nem um nem outro melhorar nada dentro de todas as capacidades que têm, por isso tive que mexer, tive que os tirar do jogo.»