Sem Lucas Veríssimo, lesionado, e Otamendi, fatigado devido aos jogos com a Argentina, Jorge Jesus admite voltar ao sistema de 4x4x2 na receção ao Paços de Ferreira, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Na conferência de imprensa de antevisão à partida, o técnico do Benfica começou por elogiar os pacenses, uma equipa que terá a lição bem estudada para anular os pontos fortes das águias.

«É um jogo de Taça, e tudo por acontecer, é onde as equipas que estão no campeonato podem pensar em atingir e conquistar um trofeu. É o sonho de todos os treinadores e jogadores que estão fora deste contexto de jogar para serem campeões. Vai ser difícil, o Paços é uma equipa bem organizada, uma equipa que sabe os momentos do jogo, tem alguns jogadores internacionais de outros países, como o Eustáquio. Tenho um conhecimento profundo do Paços, o Jorge Simão [treinador do Paços] a mesma coisa em relação ao Benfica. Aqui é sempre mais difícil porque os portugueses sabem ter estratégias para anular os adversários», começou por dizer.

Depois, sim, Jesus admitiu mudanças táticas para essa partida: «Sim, é uma hipótese [regresso ao 4x4x2]. São dois jogadores que têm sido titularíssimos, o Lucas Veríssimo e o Otamendi, portanto é natural que possa jogar noutro sistema. Amanhã temos as duas hipóteses, tem muito a ver com a nossa ideia de jogo, não muito com a forma como o adversário joga. Mas trabalhámos essa possibilidade esta semana.»

Além de Lucas Veríssimo, Diogo Gonçalves e Rodrigo Pinho são os outros dois jogadores entregues ao boletim clínico do clube da Luz, confirmou Jorge Jesus.

[artigo atualizado]