Jorge Jesus e Rui Costa almoçaram esta quarta-feira num restaurante de Lisboa. O treinador e o presidente estiveram sozinhos, numa refeição que teve como propósito falar do ciclo desafiante de jogos que aí vem.

Os dois não fizeram segredo do almoço, de resto, tendo-se até deixado fotografar por uma pessoa do restaurante Solar dos Presuntos. O encontro serviu para conversar e reforçar a unidade, pelo que não foi escondido.

Recorde-se que Jorge Jesus está no último ano de contrato com o Benfica, mas como presidente e treinador já assumiram, qualquer decisão sobre a continuidade do treinador só será tomada mais para o final da época.