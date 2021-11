Durante esta semana, Jorge Jesus almoçou com o presidente do Benfica, Rui Costa, num restaurante em Lisboa. Questionado acerca do que conversaram à mesa, o técnico das águias frisou que nada teve a ver com o seu futuro no clube.



«O almoço com o presidente enquadra-se noutros almoços e jantares que já tivemos este ano. A data é que vos levou a pensar que foi num determinado contexto. Se o presidente queria falar comigo em relação ao Benfica ou eu com ele sobre o Benfica não íamos para um restaurante. Estamos quase todos os dias juntos aqui no Seixal. Não íamos para um restaurante falar sobre trabalho. É um hábito nosso, temos uma amizade profunda e foi nesse contexto que fomos almoçar», referiu, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente ao Paços de Ferreira, da quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Num outro almoço, também esta semana, Jorge Jesus deixou-se fotografar ao lado de António Tabet, conhecido ator do projeto Porta dos Fundos e antigo dirigente do Flamengo. O técnico desvalorizou esse assunto.

«Qualquer dia não posso sair de casa, mas isso já estou habituado. Não sei se é dirigente, não conhecia essa pessoa, estava num restaurante, onde tirei nesse dia mais de 100 fotografias. E como não nego fotografias a ninguém, tirei com esse ator. Isso para mim não é problema, não é tema. Acho que o jornalismo não é isso, isso é para as revistas», atirou.