O Benfica aproveitou o jogo com o Estrela da Amadora para dar descanso a quase todos os habituais titulares, enquanto o FC Porto teve de ser mais contido na partida com o Nacional e ainda foi forçado a jogar um prolongamento.

Apesar disso, Jorge Jesus entende que, nesse sentido, as duas equipas vão estar equiparadas quando se defrontarem esta sexta-feira no Estádio do Dragão. «Tive praticamente um dia: eu e o treinador do FC Porto. Aqui as equipas estão em pé de igualdade e não há vantagem para ninguém», afirmou na antevisão ao clássico.

Recorde-se que esta será a segunda vez que os encarnados defrontam o atual campeão nacional nesta temporada. No outro jogo, a contar para a Supertaça, os dragões levaram a melhor por 2-0. Jorge Jesus tem a certeza que o Benfica chega a esta partida com as ideias mais consolidadas.

«Por aí [n.d.r.: pelo eventual maior tempo para preparar o clássico com os habituais titulares que foram poupados na Taça] não garanto que o Benfica possa estar num plano superior ao do jogo da Supertaça. Mas pelo tempo que passou, e por termos treinado mais, garanto: há mais tempo para treino, houve identificação de ideias e por aí tenho a certeza de que estamos melhor do que na altura em que jogámos», vincou.

«Nos treinos não temos muito tempo para ver, adaptar e interagir com a equipa no sentido de pôr nos jogadores uma ideia de equipa. Mas nestes últimos jogos a equipa vem dando demonstrações de alguma recuperação. Também fruto do facto de ter mais opções», acrescentou.

Jesus relativizou ainda o atual momento do FC Porto, que leva sete vitórias consecutivas para a Liga e soma 14 vitórias e um empate nos últimos 15 jogos. «Se o FC Porto chega melhor ao jogo? Pela Supertaça, sim. Mas jogos que leva sem perder, leva quase tantos com o Benfica: tem mais um ou outro. Aí está em pé de igualdade com o Benfica», disse, referindo que o momento das equipas é pouco importante nos clássicos. «Cássico é classico e isso não tem muito a ver. Tudo muda e o importante é que o Benfica faça um bom jogo e que possa sair do Dragão com uma vitória.»