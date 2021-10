O treinador do Benfica, Jorge Jesus, em declarações na conferência de imprensa após o jogo com o Bayern Munique, da 3.ª jornada da Liga dos Campeões 2021/22 e que terminou com vitória dos alemães por 4-0:

«Quando se sofre 3-0, 4-0 só pensas que a partir daí tudo pode ser negativo. A modificação foi a sentir que tanto o Rafa como o Darwin e o Yaremchuk já estavam carregados, em dívida, com dificuldade em atacar e defender. Sabendo que podia correr risco de lesão e que já não davam mais, porque o Bayern obrigou os três a correrem muito. Como sucedeu ao Bayern, aos avançados, eles também começaram a mudar porque jogaram 70 minutos na pressão. O Benfica tem a jogada do Diogo para 1-0, a bola isolada do Yaremchuk e no contra dessas o Benfica sofre o golo de livre. A ideia foi: 1-0, precisava de um jogador para ajudar o Grimaldo porque o Gnabry ia acelerar e a entrada dos três avançados foi por isso, os outros estavam esgotados e era para tentar continuar a pressionar. O adversário fica mais forte e começa a gerir de outro modo. Não quis mexer muito atrás porque sentia que à frente é que tínhamos de fazer pressão. O Darwin fez um grande jogo, o Rafa e o Yaremchuk também. »

«Quando se perde, nada é positivo. Como sabíamos antes do jogo, saímos com a sensação que podíamos ter discutido o jogo com melhor resultado. Em termos de jogo discutimos, não discutimos resultado sobretudo nos últimos 15 minutos. Os jogadores sabem o que fizeram 70 minutos frente à melhor equipa que há no futebol da Europa. Esta equipa tem um andamento muito alto, para além da técnica e tática.»