Em dia de eleições no Benfica, Jorge Jesus não quis alongar-se em comentários sobre o sufrágio para não influenciar qualquer associado. Nesse sentido, o técnico nem sequer quis comentar se estaria em cima da mesa a possibilidade de sair do clube caso Luís Filipe Vieira seja derrota nas urnas.

«Eu não admito, os sócios do Benfica é que decidem. Quando regressei ao Benfica, fi-lo com a consciência de unir a família benfiquista», começou por dizer, na antevisão do jogo caseiro com o Standard de Liège, para a Liga Europa.

«É um dia importante para o clube, e tive oportunidade de ir votar ao Seixal [ndr. na Casa do Benfica, pela hora de almoço], e percebi que as eleições estão a ser acompanhadas em massa pelos associados. Não quero, neste momento, expressar-me, pois ainda há muita gente para votar, e não quero ter influência em nada. O presidente do Benfica sabe o que penso», acrescentou Jesus.