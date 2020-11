Numa altura em que tem três jogadores infetados com covid-19 -Taarabt, Darwin e Weigl - Jorge Jesus foi questionado sobre se, caso sejam detedados mais casos, pondera pedir o adiamento do próximo jogo.

«Isto é uma realidade do mundo. É um problema que nos afeta do ponto de vista social, mas também afeta as equipas porque podes ter várias situações destas». começou por dizer o treinador do Benfica na conferência e imprensa de antevisão do jogo com o Rangers, da Liga Europa.

«Foram três jogadores, para nós é muito, mas há equipas no Brasil que têm 16, 17 jogadores, até mais... o plantel completamente contaminado e tens de dar solução», apontou.

«O Flamengo já teve esse problema e teve de jogar a equipa da base. Aqui, se acontecer, jogam os jogadores que houver», disse ainda, mas afirmou:

«Se for permitido e se acharmos que a solução é adiar, podemos pôr essa ideia de pedir adiamento em cima da mesa.»