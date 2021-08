O treinador do Benfica, Jorge Jesus, mostrou-se esta segunda-feira satisfeito com o plantel que tem à disposição, na partida para a Rússia, onde os encarnados jogam na quarta-feira, em Moscovo, ante o Spartak, para a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

«É sempre importante ganhar», começou por dizer o técnico do Benfica, no caminho do autocarro em direção à zona de embarque.

Questionado depois pela chegada do avançado Yaremchuk, Jesus disse: «Estou satisfeito com o plantel que tenho.» Além disso, falou também do espírito da equipa.

«Vai começar a estar bom, porque vamos começar a jogar como é normal, agora neste primeiro jogo a sério», expressou.

Também o presidente, Rui Costa, que sucedeu a Luís Filipe Vieira, disse à comunicação social estar «muito otimista» para o jogo na Rússia.

O Spartak-Benfica, que coloca no caminho dos encarnados a equipa comandada pelo português Rui Vitória, joga-se a partir das 18 horas de quarta-feira. Jesus convocou 25 jogadores para o primeiro duelo oficial de 2021/22.

Entretanto, as águias ficaram a saber, esta manhã, que defrontam PSV Eindhoven ou Midtjylland, caso passem ao play-off de acesso à fase de grupos.