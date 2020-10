Jorge Jesus disse este domingo que se sente «diferente» do que era na primeira passagem pela Benfica. O técnico foi questionado em conferência de imprensa sobre umas declarações do presidente Luís Filipe Vieira, que disse que Jorge Jesus estava diferente, e concordou.

«Também sinto que estou diferente. A minha saída de Portugal deu-me outros conhecimentos e não estou só a falar de conhecimentos táticos e técnicos. Os últimos 14 meses no Brasil, e também na Arábia, antes, abriram-me horizontes e perspetivas, que me permitem olhar para o futebol de maneira muito diferente.»

«Qualquer treinador cresce ano após ano. Houve a ideia dos treinadores com mais idade não poderem mudar. Quanto mais anos tiver de futebol melhor é. Se for bom quando é jovem, será melhor quando for mais velho. Um treinador tem de ser bom para lá do plano técnico e tático. Os anos fora de Portugal fez-me olhar para o futebol de outra maneira», apontou.

Questioando sobre o prolongamento do contrato, Jesus afirmou: «Sempre vivi o futebol dia a dia. Tudo muda de um momento para outro. Todos sabemos isto. Quando cheguei ao Benfica, o presidente quis um contrato de quatro anos, eu queria um. Ficou em dois. O futebol é o momento. Ganhar ou não ganhar, não me iludo. No momento certo vamos ver o que vai acontecer.»