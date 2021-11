Após o empate do Benfica em casa do Barcelona, Jorge Jesus deslocou-se à sala de imprensa e além do rescaldo do jogo apontou baterias já para a última e decisiva jornada do Grupo E da Liga dos Campeões.

«Podíamos ter saído daqui hoje com uma vitória. Podíamos estar neste momento dependentes de nós e estamos dependentes do Bayern de Munique. Agora temos de esperar pelo último jogo. A nossa obrigação é ganhar ao D. Kiev. Já garantimos a passagem à Liga Europa. Espero que para a verdade desportiva que o Bayern jogue com a equipa mais forte», começou por dizer, voltando umas perguntas mais à frente a sublinhar: «Se acredito que o Bayern de Munique ganha ao Barcelona? Claro que acredito. O Barcelona é uma equipa super, mas o Bayern é melhor. Jogando em Munique, acho que os jogadores do Bayern querem ganhar e que o Bayern vai meter os melhores jogadores a jogar. Se não o fizer, vai desvirtuar a verdade desportiva. Mas não nos podemos esquecer que temos de ganhar ao Dínamo de Kiev.»

Já antes, na flash interview, o técnico do Benfica revelou desconhecimento sobre o facto de o jogo na Alemanha se jogar sem público: «O jogo do Bayern-Barcelona é à porta fechada? Até nisso não temos sorte. Se calhar já é um sinal. Mas temos de fazer o nosso trabalho. Já ajuda o Barcelona. Mas se o Bayern for sério, acabará por ganhar, com maior ou menor dificuldade.»

Neste momento, o Bayern já está apurado em 1.º lugar, com 15 pontos, o Barcelona soma sete, o Benfica cinco e o D. Kiev, já eliminado, tem apenas um.