O treinador do Benfica, Jorge Jesus, em declarações à TVI24 após a primeira mão do playoff de acesso à Champions League, frente ao PSV Eindhoven e que terminou 2-1 para os lisboetas:

«Estás numa competição em que não contam golos a dobrar quando sofres golos em casa (em caso de igualdade de golos). Era melhor ganhar por 2-0, claro. Tivemos o 3-0, a jogada do Rafa é 30 segundos antes e depois sofremos o 2-1. Temos de dar mérito ao jogador do PSV, que carregou, tirou e finalizou com classe. Defendemos muito bem, saímos bem no contragolpe e na segunda parte não conseguimos. Nós também fizemos alterações, continuámos a defender bem, mas não fomos tão fortes a sair. O Pizzi e o Rafa tiveram menos frescura, tiveram de correr muito a defender. Tentámos mudar, vi que estávamos a perder frescura, duelos de um para um, era preciso injetar gente mais fresca. E melhorámos. Começámos a ter mais bola e deixámos de ter tanta gente a defender.»

«Os golos fora não contam no resultado direto, mas 2-0 é muito melhor que 2-1. Nesta fase, quando estás a jogar com estas equipas, o fator casa ou fora não conta muito. Todos podem vencer, nós também podemos ir a Eindhoven ganhar. São cinco vitórias, esta com um adversário muito forte. O PSV ainda não tinha perdido. Perdeu contra uma grande equipa que é o Benfica. Estamos confiantes que podemos entrar na fase de grupos.»