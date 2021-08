Figura: Vlachodimos segurou vitória

Vlachodimos está determinado em manter a titularidade reconquistada neste início de temporada e esta noite esteve quase perfeito, não fosse o golo traiçoeiro de Gakpo que ainda sofreu um desvio em Otamendi. Minutos antes, o guarda-redes grego tinha defendido, por instinto, um desvio de cabeça de Madueke. Mais uma entre muitas defesas que Ody fez ao longo do jogo, como aquela estirada a uma bomba de Gakpo.

Momento: golo de Gakpo deixa eliminatória em aberto

O jogo estava a ser marcado por uma extrema eficácia do Benfica que tinha marcado dois golos em três oportunidades evidentes na primeira parte. Um terceiro golo podia sentenciar a eliminatória, mas foi o PSV que chegou ao golo, no início da segunda parte, relançando os holandeses no jogo. Gakpo foi percorrendo a frente da área, encontrou uma nesga e atirou forte. A bola ainda sofreu um desvio em Otamendi e, desta vez, Vlachodimos não chegou lá.

Outros destaques:

Madueke

Grande jogo deste jovem inglês de 19 anos que fez a cabeça em água a Grimaldo ao longo de boa parte do jogo, surgindo muitas vezes nas costas de Grimaldo ou mesmo passando por ele vezes sem conta para depois chegar à linha de fundo e cruzar. Um movimento que fez vezes sem conta ao longo do primeiro tempo. No segundo assumiu uma posição mais central, mais perto de Zahavi e esteve muito perto de marcar.

Otamendi

Se Madueke não fez mais estragos foi porque Otamendi estava sempre bem colocado para anular o perigoso extremo ou para anular as bolas que ele lançava para a área, com sucessivos cortes na área. O argentino acabou por ficar condicionado por um cartão amarelo, ao que tudo indica por palavras, mas continuou a ser determinante na defesa da vantagem do Benfica.

Pizzi

Boa primeira parte do capitão do Benfica, descaindo da direita para o centro, procurando desequilíbrios, como foi evidente no lance do primeiro golo e, pouco depois, numa combinação com Rafa. Também ajudou a equipa a defender, sempre que foi preciso e acabou por quebrar fisicamente, como boa parte dos companheiros.

Gakpo

Outro jogador do PSV que esteve em particular destaque, provocando muitos desequilíbrios e destacando-me mesmo com um dos mais rematadores do jogo. Antes do golo que marcou na segunda parte, já tinha contado com uma boa oportunidade na primeira.

João Mário

O Benfica foi perdendo o controlo do jogo à medida que João Mário perdia presença no jogo. O médio começou bem, a jogar ao primeiro toque, dando velocidade ao jogo, com aberturas para a direita e esquerda, mas foi recuando com Weigl perante a pressão intensa do PSV e o Benfica passou a ter cada vez menos bola.