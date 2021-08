O treinador do Benfica, Jorge Jesus, na conferência de imprensa após a vitória frente ao Spartak Moscovo (2-0), que confirmou o apuramento para o play-off de acesso à Liga dos Campeões:

[Gestão do plantel neste início de época] «Nestes dois jogos, mais o do Moreirense, não é por acaso que tivemos dois jogadores lesionados: o Vertonghen e o Seferovic. Dois jogadores que curiosamente estiveram no Europeu, e curiosamente com lesões semelhantes, musculares. O facto de jogar de dois em dois dias, não só a equipa não consegue recuperar, como temos de saber que estamos a colocar alguns jogadores em risco. Lucas Veríssimo, Vertonghen e Otamendi são três jogadores que têm jogado sempre. Temos de saber gerir esse risco, e como não queremos esse risco, sábado [frente ao Arouca] vamos ter de mexer.

[Ganhou um avançado para o Arouca com o golo de Yaremchuk?] Gostava de ter ganho, mas acho que ele ainda não está em condições para jogar de início, ainda não conhece bem os colegas. Tenho ainda o Vinícius, o Gonçalo Ramos, sabendo que o Ramos já vem jogando há alguns jogos. E se calhar também tenho de protegê-lo. Os próximos treinos é que me vão dar indicações para eu perceber como os jogadores estão e depois tenho de tomar as minhas opções.»