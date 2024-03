Martim Vasconcelos assinou contrato profissional com o Benfica, anunciaram esta quarta-feira as águias.

Há quatro anos nas águias – foi contratado em 2020 ao Vitória de Guimarães –, o jovem rubrica um vínculo profissional aos 16 anos.

É um orgulho! É um momento pelo qual eu esperava, mais uma conquista. Adoro estar no Benfica, adoro poder jogar com este símbolo ao peito, e agora é continuar neste caminho, ainda com mais ambições daqui para a frente», disse Martim, defesa-central, à BTV.

Esta época, Martim Vasconcelos soma 11 jogos e dois golos pelos juvenis B do Benfica.