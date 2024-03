O treinador do Rangers, Philippe Clement, reconheceu esta quarta-feira o valor da equipa do Benfica e a dificuldade que vai ser a decisão da eliminatória nos oitavos de final da Liga Europa, mas garantiu ambição máxima dos escoceses para alcançar o apuramento, após o empate na Luz, na primeira mão (2-2).

«Nós somos realistas, sabemos que o Benfica tem uma equipa talentosa, campeões do mundo na equipa e jovens talentos que vão sair por muito dinheiro», disse Clement, em conferência de imprensa, na antevisão ao jogo da segunda mão.

«Nós sabemos que vai ser uma surpresa na Europa se conseguirmos derrotar o Benfica, mas estamos com muita vontade de fazê-lo», disse, anunciando também o regresso do atacante Todd Cantwell para este jogo, após lesão (não joga desde 18 de fevereiro).

«Temos alguns jogadores que regressam, como o Todd Cantwell. Os meus jogadores estão prontos, a fome está lá. Sabemos que precisamos de jogar acima do nosso nível para nos qualificarmos. Vamos dar tudo», referiu, especificando a situação de Cantwell, que esta época leva 33 jogos e seis golos.

«O Todd está pronto para jogar alguns minutos, debatidos com a equipa médica. Claramente que os 90 minutos não. Ele esteve bem no treino e estou contente por vê-lo de volta», disse, anunciando, por outro lado, a ausência de Dujon Sterling, autor de um dos dois golos do Rangers na Luz. «O Dujon Sterling não vai estar na equipa, é uma questão mínima, mas não vamos correr o risco», revelou, lembrando também os adeptos e o facto de o jogo ser às 17h45, algo que até levou o Rangers a queixar-se à UEFA.

«Este jogo teve lotação esgotada rapidamente, sabemos que as pessoas vão ter de sair dos seus trabalhos cedo para este jogo, por isso apreciamos o apoio que sabemos que eles vão dar», assinalou, deixando ainda uma garantia quanto ao jogo.

«Temos de ser eficazes, o jogo vai ser decidido nos pequenos detalhes. Como viram em Lisboa, não vamos estacionar o autocarro», afirmou.

O eslovaco Ivan Kruzliak é o árbitro do Rangers-Benfica, jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.