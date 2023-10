Julian Draxler teve uma passagem tímida pelo Benfica, muito marcada pelos problemas físicos que o têm afetado nos últimos anos, mas ainda assim, o internacional alemão gostou do tempo que passou na Luz.

«O Benfica é um clube fantástico. A época foi muito boa para nós. Infelizmente não correu bem para mim, porque tive várias lesões, mas gostei muito do tempo que passei lá», afirmou Draxler à SportTV, à margem do Grande Prémio do Qatar de Fórmula 1.

Agora no Al Ahli, precisamente do futebol qatari, Julian Draxler chegou ao Benfica no fecho do mercado de verão de 2022: pelas águias, marcou dois golos em 18 jogos.