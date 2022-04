Julian Weigl fez as delícias de um adepto do Benfica no final do empate frente ao Famalicão, no Estádio da Luz.

Já alguns minutos após o apito final, um jovem invadiu o relvado e abordou o internacional alemão, que se encaminhava para a zona de entrevistas rápidas. O problema? Weigl já tinha dado a camisola da partida a outra pessoa.

Ainda assim, o médio das águias não quis fazer a desfeita ao adepto – que entretanto estava a ser pressionado pelos seguranças do recinto – e ofereceu-lhe as chuteiras, com o Estádio da Luz a aplaudir o gesto do jogador.

Ora veja: