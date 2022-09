Danilo reencontra-se com o futebol português, que conhece bem das várias épocas em que representou o FC Porto, para defrontar um eterno rival portista: o Benfica, que lidera o Grupo H da Liga dos Campeões.

Ora exatamente por isso, porque a Juventus perdeu o primeiro jogo na prova, o lateral brasileiro admite que a equipa «precisa de melhorar» e que «não pode esperar para o fazer», até porque terá pela frente «um grande adversário, com vários jogadores de topo».

«Temos a obrigação de vencer o jogo, não há alternativa e não podemos errar. Quando dizemos vencer não é uma questão de vencer em cinco minutos. Os jogos duram 90 minutos, às vezes até 100. Precisamos acima de tudo de ter equilíbrio e inteligência para trazer o triunfo para casa», começou por dizer.

«Ainda nos falta alguma coisa, caso contrário teríamos vencido todos os jogos até agora e infelizmente não foi assim. Temos que crescer, mas sabemos que não há tempo a perder. Como eu disse, temos que aprender a partir deste jogo, sem perder mais tempo como fizemos com o Salernitana. Depois é difícil recuperar, o Benfica é excelente e tem grandes jogadores.»

Danilo, de 31 anos, destacou de resto o «ritmo muito elevado imposto pelo Benfica» e alertou que a Juventus não poderá subestimar as equipas portuguesas, porque apresentam grande intensidade e estão habituadas a disputar a principal competição europeia de clubes.

«O Benfica é uma grande equipa, com uma história incrível. Tem João Mário e Rafa Silva, dois jogadores da grande qualidade, e há o Otamendi, que tem uma grande história. O Roger Schmidt impôs rapidamente as suas ideias. Teremos de estar no máximo para vencer este jogo. Já temos experiência de jogar contra equipas portuguesas e não podemos pensar que vai ser fácil.»