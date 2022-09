Na antevisão ao embate da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o treinador da Juventus, Massimiliano Allegri, destacou o percurso que o Benfica tem trilhado sob o comando de Roger Schmidt.

«O Benfica tem uma história europeia importante, está habituado a estes jogos. É uma equipa composta por bons jogadores, o treinador alemão deu-lhe agressividade e vem de 11 resultados positivos. Amanhã, o jogo não é decisivo, mas importante. Para alcançar o sucesso precisamos de jogar em equipa, compactos, permanecer no jogo e ter pouca amnésia. Na Europa, se perdes certas características, pagas por isso», disse o técnico italiano.

Allegri assumiu ter dúvidas quanto às escolhas para o meio-campo e diz que a equipa está a «recuperar as energias para estar ao melhor nível», depois do empate a duas bolas, na receção à Salernitana, no domingo.

O treinador da vecchia signora salientou ainda a inexperiência de alguns elementos do plantel, mas deixou palavras elogiosas ao avançado Dusan Vlahovic.

«Ele está entre os três melhores avançados do mundo, juntamente com Erling Haaland e Kylian Mbappé. Mas precisa de ganhar experiência, principalmente a nível internacional. Assim como outros jogadores: Bremer, por exemplo, é muito forte, mas antes da Juve, ele nunca jogou na Liga dos Campeões. Precisamos de adquirir continuidade de resultados e, acima de tudo, de desempenho», vincou.