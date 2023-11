Orkun Kökcü está de regresso aos treinos, tal como o Maisfutebol havia anunciado, e de regresso às opções do treinador do Benfica, Roger Schmidt.

Isso mesmo anunciou o técnico alemão esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro diante do Famalicão, da quarta eliminatória da Taça de Portugal.

«Estamos muito felizes com Orkun, está a treinar com a equipa. Precisa de mais tempo para estar a 100 por cento, no entanto está pronto para fazer parte da equipa e jogar alguns minutos. Nas próximas semanas temos de dar-lhe ritmo de jogo, para que ele atinja o nível que já mostrou», começou por dizer.

«É um jogador que influencia muito o nosso jogo, isso é claro, e estamos felizes que já não tenha dores. Está recuperado, mas claro que precisa de alguns jogos para estar a 100 por cento», acrescentou.

O Benfica, refira-se, defronta este sábado o Famalicão, a partir das 20h45, no Estádio da Luz.