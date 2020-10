O avançado brasileiro Carlos Vinícius foi eleito o melhor em campo na vitória do Tottenham sobre o Lask Linz, na primeira jornada da Liga Europa.

O jogador emprestado pelo Benfica à equipa de Mourinho fez duas assistências no triunfo por 3-0 e foi depois o mais votado pelos adeptos para o prémio de homem do jogo.

Carlos Vinicius is your @libertex_europe Man of the Match! 👏#UEL ⚪️ #COYS pic.twitter.com/62oGsbSoFa