Alexander Bah, lateral do Benfica, em declarações à CNN Portugal, depois da goleada do Benfica ao Club Brugge (5-1), no Estádio da Luz, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões:

- Foi uma noite fantástica para nós, jogámos um futebol fantástico, o estádio estava uma loucura. Divertimo-nos muito e estamos mesmo orgulhosos com esta exibição.

Até onde pode ir o Benfica?

- Temos de pensar num jogo de cada vez, mas já mostrámos na fase de grupos que mesmo frente às melhores equipas, podemos equipar-nos se estivermos ao nosso melhor nível. Temos de pensar num jogo de cada vez.

Algum adversário favorito para os quartos?

- Para ser honesto, ainda não pensei nisso, vamos ver que equipas é que vão passar, depois pensamos nisso.