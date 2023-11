A treinadora do Benfica, Filipe Patão, defendeu esta terça-feira que é «obrigatório» as águias ganharem todos os jogos da Liga dos Campeões feminina, isto na véspera do duelo frente ao Rosengard.

No próximo domingo há dérbi com o Sporting, mas a técnica de 34 anos lembra que «é obrigatório pensar num jogo de cada vez».

«Todos os jogos vão ser obrigatórios [de] ganhar. Se queremos ser competitivas na Liga dos Campeões, temos de ter esta mentalidade», começou por dizer, citada pela Lusa, em conferência de imprensa.

«Se conseguimos ombrear o mais possível com um forte candidato ao título na Liga dos Campeões, então é obrigatório pensarmos na vitória em todos os jogos que aconteçam daqui para a frente», acrescentou, recordando a derrota com o Barcelona na primeira jornada, por 5-0, na qual o Benfica conseguiu «nos primeiros 20 a 30 minutos complicar muito a vida» à equipa blaugrana.

Questionada sobre o dérbi, Patão referiu que só «pensando jogo a jogo, objetivo a objetivo», é que as encarnadas poderão ser «consistentes como têm sido».

«Todas estão preparadas e motivadas e depois cabe à equipa técnica decidir no momento o que será melhor para a equipa. Não é uma gestão difícil no sentido de não ter jogadoras aptas. Quanto muito, é difícil escolher entre tantas que se encontram bem para integrar o ‘onze’ inicial», atirou.

Também Jéssica Silva, avançada do Benfica, garantiu que «não há gestão possível» numa partida de Champions League.

«Vamos entrar amanhã [quarta-feira] frente ao Rosengard e é nesse jogo que vamos estar focadas e querer ganhar. Depois vamos desfrutar dos três pontos quanto baste, recuperar também quanto baste e pensar no jogo contra o Sporting. Mas, agora, máximo foco no jogo com o Rosengard», vincou.

O Benfica, refira-se, recebe esta quarta-feira o Rosengard, a partir das 20h00, no Benfica Campus.