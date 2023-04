Gonçalo Ramos foi o porta-voz da equipa do Benfica em véspera do jogo contra o Inter, da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Além do tema da partida contra os italianos, o internacional português falou sobre o seu futuro nos encarnados.



«A minha vontade é estar no Benfica, continuar no Benfica. Em relação há renovação não há muito a dizer. Amanhã há um jogo importante e a cabeça está unicamente no jogo», referiu.



O avançado tem, lembre-se, vínculo com as águias até 2025.