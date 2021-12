Jorge Jesus, treinador do Benfica, garante total foco no jogo desta quarta-feira com o Dínamo Kiev. O treinador diz que o jogo com o Sporting já faz parte do passado, já foi analisado, mas também diz que vai ter pouco a ver com o jogo que ainda pode abrir as portas dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

As primeiras palavras de Jorge Jesus, na antevisão jogo, foram para o adversário. «Sabemos que estando na Champions as equipas quase todas têm um alto nível. Esta equipa do Dínamo Kiev tem seis jogadores titulares da Ucrânia, mas tem treze que são normalmente convocados para a seleção. Sabemos que é uma equipa que nesta fase de grupos tem feito grandes jogos. Amanhã vai ser um jogo difícil no qual, em caso de vitória, podemos garantir uma passagem aos oitavos de final. Estamos dependentes de outros, mas só temos um objetivo que é amanhã jogar para ganhar. Vamos encontrar um adversário que nos vai colocar problemas, não tenho dúvidas nenhumas em relação a isso», começou por referir.

Um jogo que se segue a uma derrota, em casa, diante do Sporting, que deu muito que falar nos últimos dias, inclusive no Brasil, onde o nome de Jorge Jesus é associado a um possível regresso ao Flamengo.

«A forma de reagir a isso é estar focado, que é o que faço. Estou focado no Benfica, sou treinador do Benfica, focado no que temos feitos nos últimos 25 jogos, amanhã será o 26.º. Focado nas nossas tarefas. Em relação ao último jogo, tentei passar à equipa o porque é que aconteceu, para que amanhã, sendo um adversário diferente, a equipa venha mais confiante face ao resultado. Nesta casa ninguém está habituado a perder com o rival e eu já joguei dezoito vezes com eles. Isso já faz parte do passado, amanhã só temos de pensar na vitória e depois ver o que vai acontecer nos outros jogos», prosseguiu.

O dérbi com o Sporting foi dissecado, mas Jorge Jesus considera que vai ter pouco a ver com o jogo com o Dínamo Kiev. «Cada jogo tem uma análise diferente face ao sistema do adversário, às características dos jogadores. O importante é perceber as coisas que não fizemos tão bem dentro das nossas ideias ofensivas e defensivas porque o adversário é diferente. Temos de nos enquadrar com ele, mas não podemos olhar para dois adversários da mesma forma», destacou ainda.