Nicolás Otamendi integrou o treino desta terça-feira do Benfica, na véspera do jogo decisivo com o Dínamo Kiev para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

O defesa-central argentino terminou o dérbi com o Sporting com algumas queixas num joelho, mas aparentemente tudo não passou de um susto e deverá entrar nas opções para a partida da última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Na sessão de trabalho no Seixal estiveram ainda Tomás Araújo e Paulo Bernardo. O primeiro ainda não se estreou pela equipa principal, enquanto Paulo Bernardo, que regressou recentemente à competição pela equipa B após ter estado infetado com covid-19, já foi utilizado duas vezes por Jorge Jesus em 2021/22.

Radonjic, Rodrigo Pinho e Lucas Veríssimo (os dois últimos com paragens de longa duração) estão lesionados e estiveram no treino, ao contrário de Diogo Gonçalves, que esteve com o grupo.

O Benfica é nesta altura 3.º classificado do Grupo E da Liga dos Campeões a um ponto do Barcelona. Para chegarem ao segundo lugar e garantirem um lugar nos oitavos de final da prova, os encarnados precisam obter um resultado melhor do que os espanhóis, que defrontam fora o já apurado Bayern Munique.