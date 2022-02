Nélson Veríssimo vai estrear-se esta quarta-feira na Liga dos Campeões, frente ao Ajax, num jogo que vai certamente marcar a temporada do Benfica. O treinador não poupa elogios ao adversário que passou a fase de grupos só com vitórias, mas divide o favoritismo na eliminatória em partes iguais.

«É uma estreia como treinador na equipa principal, é um jogo importante, será sempre um jogo muito diferente. Mas mais importante do que é para mim, é importante para a equipa. Reconhecer que vamos defrontar um adversário com muita qualidade. O Ajax é neste momento uma das melhores equipas da Europa. Há pontos fortes, mas também fragilidades que vamos querer explorar. Sabemos que vai ser difícil, mas estamos motivados para defrontar uma das melhores equipas da Europa», começou por enunciar na antevisão do jogo.

As duas equipas atravessam momentos bem diferentes, mas o treinador do Benfica divide o favoritismo para a eliminatória. «É 50/50, na minha opinião. É dito de forma genuína, não estou aqui com bazófias. Os números que vocês disseram, que são factos, já reconhecemos que eles têm qualidade, mas nós também temos. Já o demonstrámos em vários jogos, mas o jogo de amanhã tem caraterísticas diferentes e dividiria o favoritismo», destacou.

A verdade é que muitos jogadores crescem nestes jogos, com a moral que a própria competição oferece, mas Nélson Veríssimo desvaloriza esse factor. «Acredito que no subconsciente dos jogadores que é um jogo diferente, mas naquilo que foi a preparação, não. São profissionais de alto nível, sabem que se tem de preparar da mesma forma, seja Champions ou um adversário de menor dimensão. Aquilo que é passado é que tem de haver um alto compromisso. Tenos de ter a bola, mas também ter o prazer a defender sem bola», comentou.

Mais importante, na perspetiva do treinador, será o apoio dos adeptos, numa altura em que já está confirmada uma boa casa, com cerca de 50 mil adeptos no Estádio da Luz. «Pegar num ponto que nos parece importante. É um apoio extra que nós contamos sentir, até porque a equipa alavancada com esse apoio transforma-se. Num jogo desta dimensão, um resultado positivo dá sempre outro conforto à equipa. Temos capacidade para criar problemas ao Ajax, ganhar o jogo e passar a eliminatória. Se olharmos para o percurso do Ajax, é uma das equipas que não perdeu na fase de grupos, marca muitos golos. O ponto de partida tem de ser reconhecer a qualidade do adversário, depois tentar impor as nossas ideias. Acreditar nos nossos jogadores, na nossa equipa e transportar isso para o jogo de amanhã», destacou ainda.