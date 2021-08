Yaremchuk, novo avançado do Benfica, em declarações à BTV, depois de ter participado no segundo golo da vitória sobre o Spartak Moscovo (2-0), no Estádio da Luz:

- Claro que estou contente, mas ainda estou a começar a época, estou cada vez melhor, mas tenho de treinar mais para chegar ao topo de forma.

- Foi muito bom estrear-me aqui no Estádio da Luz, quero agradecer aos adeptos pelo apoio que me deram.

- Foi uma sensação maravilhosa jogar aqui, estou muito orgulhoso. Vou trabalhar cada vez mais duro para fazer mais golos.

- Quero aprender a falar português, os portugueses têm sido muito bons, têm-me dado muito apoio.