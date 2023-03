Fredrik Aursnes assumiu-se como um dos jogadores mais influentes do Benfica sobretudo depois da saída de Enzo Fernández para o Chelsea. Ora para a receção ao Vitória, deste sábado (18h00), o internacional norueguês vai estar ausente por castigo.



Roger Schmidt admitiu a importância do médio na equipa, mas lembrou que há mais ausentes e usou o exemplo de David Neres, brasileiro que fez um belo jogo na Madeira no lugar de Rafa.



«Também não temos o Draxler, o Guedes nem o Ristic, mas isso faz parte do futebol. Temos de encontrar substitutos para alguns jogadores-chave. Na semana passada jogámos sem o Rafa, o David Neres jogou na sua posição e esteve muito bem. Temos de encontrar uma solução para substituir o Fredrik, que está a ter um papel importante na equipa. Elé é muito bom na criação de momentos perigosos no ataque e defende de forma fiável, mas nestas situações temos de compensar. Dispomos de um banco muito bom e temos de nos concentrar nos jogadores que estão disponíveis», referiu, em conferência de imprensa.



Chiquinho, João Mário ou João Neves são as opções para fazer de Aursnes.