O Benfica anunciou que vai começar a pré-época ainda este mês, no dia 27, e termina a preparação para a nova época um mês depois, a 26 de julho, com a disputa da Eusébio Cup no Estádio da Luz.

A pré-temporada arranca, assim, no Seixal, mas a equipa parte depois, de 8 a 14 de julho, para um estágio em Inglaterra, em Saint George Park. Como tem sido habitual, também está prevista a participação no Troféu do Algarve onde a equipa de Roger Schmidt vai defrontar os franceses do Nice (15 de julho) e os ingleses do Fulham (17 julho).

A pré-época conta ainda com um jogo na Suíça, em Genebra, frente aos espanhóis do Athletic Bilbao (22 de julho), antes da apresentação aos sócios, na Eusébio Cup, diante do Newcastle (26 de julho).