Depois de ter mostrado a camisola principal, o Benfica divulgou os equipamentos alternativos para a época 2022/23.



De resto, ambas as camisolas apresentam elementos ilustrativos da cidade. A primeira camisola, que é em tons de amarelo, tem um elétrico na parte de trás. Além disso, o equipamento tem ainda riscas pretas nos ombros e o símbolo do clube a amarelo e preto.



Por sua vez, o terceiro equipamento é branco e remete, de acordo com as águias, para a calçada portuguesa. A gola é cinzenta com riscas encarnadas nos ombros.



As três camisolas do Benfica vão estar em exposição no Museu do Traje, escrevem os encarnados numa «merecida homenagem de um clube global à cidade que o viu nascer». Veja o vídeo de apresentação dos equipamentos e os próprios equipamentos na galeria associada.