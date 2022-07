O Benfica conquistou pela 12.ª vez consecutiva o título nos Campeonatos Nacionais de Clubes de atletismo, em Leiria.

Os encarnados protagonizaram uma luta intensa com o Sporting e as duas equipas chegaram ao fim empatadas com 147 pontos, caindo o título para as águias pela diferença favorável de primeiros lugares. O Benfica, com 12 primeiros lugares, ficou em vantagem face ao Sporting, que somou sete triunfos. Em terceiro lugar ficou o Sporting de Braga.

Pedro Pablo Pichardo (Benfica), no triplo salto, fez a marca de 16,62 metros. De assinalar ainda os registos de Reynier Mena (Benfica) nos 200 metros (20,24 segundos); Roger Iribarne (Benfica) nos 110 m barreiras (13,47 segundos) e Décio Andrade (Benfica) no lançamento do martelo (71,29 metros).

No que toca ao campeonato feminino, onde o Benfica não está inserido, o Sporting mostrou superioridade, ao também arrecadar o 12.º título seguido.

O clube verde e branco conseguiu uma margem de 48 pontos para o vice-campeão, a Juventude Vidigalense. O Sporting de Braga foi terceiro.

No plano individual, destacaram-se: Patrícia Mamona (Sporting), com 14,04 metros no triplo salto; Vera Barbosa (Sporting), com 56,87 segundos nos 400 metros barreiras, e Auriol Dongmo (Sporting), com 18,65 metros no lançamento do peso.